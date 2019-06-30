Юбилейное шоу Jacquemus на лавандовом поле: стильные фото



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vogue.ua

Симон Порт Жакмюс отпраздновал 10-летие своего лейбла зрелищным шоу на лавандовом поле на юге Франции

В этом сезоне круизные и мужские показы проводили во всевозможных отдаленных местах –Марракеше, Малибу и Шанхае. И так получилось, что на следующий день после окончания мужской недели моды в Париже fashion-индустрия оказалась на лавандовом поле где-то на юге Франции.

С приглашением в виде маленькой бутылки солнцезащитного крема SPF 50 с надписью Le Coup de Soleil («Солнечный удар») гости и редакторы собрались возле небольшого городка Валансоль в Провансе, чтобы вместе с Симоном Портом Жакмюсом отпраздновать 10-летие его лейбла с первым совместным женским и мужским шоу.

«Я хотел найти место, которое было бы похоже на открытку. Для меня было важно превратить это французское клише в нечто художественное, с этим розовым подиумом, проходящим через середину, как инсталляция современного искусства Кристо или картина Дэвида Хокни», – сказал дизайнер.

Жакмюс хочет быть известным не только гигантскими шляпами и едва прикрывающими тело платьями, поэтому его шоу открыл белый брючный oversized-костюм, надетый в комбинации с персиковым кружевным топом. Этот образ задал тон шоу и показал, как дизайнер умеет работать и с женским началом, и с мужским.

На свободных рубашках с короткими рукавами появились принты с вышивкой и лазерной резкой. Раскрашенный вручную васильковый цветочный узор расцвел на облегающем платье и костюме с шортами-бермудами, в то время как принт с изображением артишока стал своего рода знаком уважения к его родному провинциальному городку.

Главные в коллекции oversized-силуэты комбинировали с менее габаритными формами: большая желтая рубашка с накладными карманами и плиссированная юбка в оттенках заката, белое хлопковое пончо и пастельная желтая ветровка.

Джерело: vogue.ua