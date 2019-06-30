Художник превратил камень на пляже в большую белую акулу



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boredpanda.com

Художник Джимми Свифт превратил выступающий из воды камень в Южном Гоа, Индия, в голову акулы из киноленты «Челюсти» — и его работа действительно выглядит впечатляюще

Величественная большая белая акула восхитительно терроризирует любителей пляжного отдыха на берегу пляжа Палолем, штат Южный Гоа, Индия.

Но на самом деле никому не стоит ее бояться, поскольку это опасное существо в действительности является обычным большим остроконечным камнем.

Выступающая из воды во время прилива скала в кровожадного морского хищника была преобразована американским художником Джимми Свифтом, который посчитал, что твердая горная порода невероятно походит на голову существа из знаменитого фильма ужасов «Челюсти».

«Когда я впервые увидел эту скалу, она мне показалась идеальным местом для изображения белой акулы, — рассказывает Свифт, который нарисовал акулу в марте 2015 года. — Действительно удивительно то, как мать-природа может вырезать настолько идеальную форму».

В итоге разрисованный камень стал местной достопримечательностью, привлекающей массы туристов, и совершенно легко понять, почему.

«Это самая трудная вещь, которую я когда-либо рисовал. Я был буквально избит волнами и растущим уровнем воды, из-за чего вынужден был сделать перерыв и дождаться момента, когда всё это закончится. Я мог бы сделать лучше, но не с дующим ветром и песком, плескающимися волнами, палящим жарким солнцем и тем фактом, что я никогда раньше не рисовал акулу, тем более не рисовал на трехмерной поверхности, как камень… Я думаю, что получилось хорошо. Когда я впервые увидел этот камень, он выглядел как идеальное место для отличной белой акулы. Надеюсь, это не пугает людей до чертиков! Это было навеяно постерами фильма «Челюсти»… Фильм, который напугал меня до чёртиков, когда я был ребенком!»

Свифт проработал художником более 15 лет и побывал в более чем 90 странах, занимаясь искусством везде, где бы он не находился.

Джерело: boredpanda.com