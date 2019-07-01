Заброшенный терминал аэропорта превратился в отель (фото)



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В одном из бывших терминалов Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который имеет особую историю и был построен более 50 лет назад, открыли отел

Над проектом терминала аэропорта работал известный американский архитектор финского происхождения Ээро Сааринен.

В 1955-м, когда Сааринен только начал работу над зданием аэропорта он назывался Айдлуайлд и должен был стать парадными воротами для туристов со всего мира.

В 1962 Trans World Flight Center был сдан в эксплуатацию, однако архитектор не дожил до этого события – в 1961-м он умер от рака головного мозга.

На то время здание было по-настоящему революционным как снаружи, так и внутри: здесь впервые начали использовать телетрапы, объявлять информацию о рейсах через громкоговоритель, здесь появилась первая система видеонаблюдения, багажные карусели, электронное табло с расписанием рейсов и электронные весы на стойках регистрации.

Идея реконструировать забытую памятник принадлежит девелоперской компании MCR. Управляющий партнер компании Тайлер Морс убежден, что футуристические формы сооружения, которые Сааринен создал более полувека назад до сих пор не потеряли своей актуальности.

Над реставрационными работами работал архитектор Бейер Блиндер Белю. Его команда с особым трепетом восстанавливала как экстерьер, так и интерьеры здания.

Внутреннее пространство бывшего терминала имеет определенные особенности – здесь нет четких граней, перегородок и стен, помещения, как будто перетекают из одного в другое, символизируя постоянное движение.

В отеле насчитывается 512 гостевых номеров – они расположились в "крыльях" бывшего терминала. Дизайнеры сохранили оригинальную цветовую гамму – сочетание белого с ярко красным в зонах регистрации и кафе.

В отеле оборудовали лаунж-зону, коктейль-бар, тренажерный зал, бассейн на крыше и смотровая площадка с умопомрачительным видом на взлетно-посадочную полосу.

На территории есть также огромное пространство площадью 50 тыс. квадратных метров для проведения различных мероприятий.

Что интересно, для дизайна интерьеров гостиничных номеров были использованы мебель бренда Knoll, которые также спроектировал архитектор Сааринен. Цена за ночь в самом дешевом из них стартует от 150 долларов США.

Джерело: 24tv.ua