Принцесс «Диснея» перенесли в мир модельного бизнеса



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boredpanda.com

Белоснежка, Золушка, Белль, Ариэль и другие героини мультфильмов студии «Дисней» позируют на камеру

Американка Джессика Кобейсси сфотографировала 10 профессиональных моделей в образах диснеевских принцесс с поправкой на 2019 год.

Джессика Кобейсси – фотограф из Детройта, которая решила превратить профессиональных моделей в принцесс Диснея. Она снимала «принцесс» в привычной для себя стилистике.

Для проекта Джессика подобрала одежду, которая соответствует выбранной тематике и последним тенденциям моды.

Девушка позвала на помощь талантливых визажистов, и вместе они создали гармоничные и законченные образы.

Покахонтас изображает мексиканка София, в образе Мулан — китаянка Серена, но съемки проходили в Южной Корее. Девушка в роли Жасмин — стилист, она сама создала свой наряд.

Предлагаем вам взглянуть на то, как бы выглядели принцессы, будь они профессиональными моделями.

Получилось не просто копирование, а стильная современная интерпретация.

Джерело: boredpanda.com