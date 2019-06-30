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    Фото

    Принцесс «Диснея» перенесли в мир модельного бизнеса

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    Принцесс «Диснея» перенесли в мир модельного бизнеса
    boredpanda.com

    Белоснежка, Золушка, Белль, Ариэль и другие героини мультфильмов студии «Дисней» позируют на камеру

    Американка Джессика Кобейсси сфотографировала 10 профессиональных моделей в образах диснеевских принцесс с поправкой на 2019 год.

    Джессика Кобейсси – фотограф из Детройта, которая решила превратить профессиональных моделей в принцесс Диснея. Она снимала «принцесс» в привычной для себя стилистике.

    Для проекта Джессика подобрала одежду, которая соответствует выбранной тематике и последним тенденциям моды.

    Девушка позвала на помощь талантливых визажистов, и вместе они создали гармоничные и законченные образы.

    Покахонтас изображает мексиканка София, в образе Мулан — китаянка Серена, но съемки проходили в Южной Корее. Девушка в роли Жасмин — стилист, она сама создала свой наряд.

    Предлагаем вам взглянуть на то, как бы выглядели принцессы, будь они профессиональными моделями.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Получилось не просто копирование, а стильная современная интерпретация.

    Джерело: boredpanda.com

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    фотограф фотография искусство
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