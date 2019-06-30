В США выбрали самую уродливую собаку в мире



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apnews.com

Уже 31 год подряд в США проводят необычный конкурс, на котором определяют самую уродливую собака в мире. Нынешним победителем стал 15-летний беспородный пес по имени Шалун-Бродяга

Конкурс «самая уродливая собака в мире» проходит ежегодно в американском городе Петалума в штате Калифорния.

В рамках конкурса выбирают собаку, которая имеет необычный вид: кривые лапы, длинный язык или зубы, выпученные глаза, асимметричную мордочку.

Преимущественно все конкурсанты – это бывшие бездомные, а их вид – результат человеческого безразличия или даже жестокости. Однако есть и те, которых природа наградила необычными чертами.

С помощью конкурса организаторы хотят привлечь внимание людей к проблеме бездомных собак, а также показать, что красота бывает разной.

Победитель конкурса получает денежный приз в размере 1,5 тысяч долларов, а также позолоченный кубок.

На конкурсе «Самой уродливой собаки в мире» победу одержала 15-летняя беспородная собака Шалун-Бродяга. Его хозяйка Ивонна Моронес забрала из приюта в 2014 году. Она считает, что пес победил именно благодаря внутреннему духу. А также добавила, что теперь будет называть его Шалун-Чемпион.

Хозяйка получила традиционную награду: позолоченный кубок, 1,5 тысячи долларов и еще столько же, чтобы сделать пожертвование.

Джерело: apnews.com