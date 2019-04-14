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    Как носить пиджак этой весной: стильные фото

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    Как носить пиджак этой весной: стильные фото
    vogue.ua

    Пиджак – базовая вещь, которая есть практически в каждом шкафу

    Это именно тот самый универсальный элемент гардероба, который будет уместен как на деловой встрече, так и на вечеринке.

    Главное знать как и с чем правильно его надевать.

    В новом сезоне под прицел стритстайл-звезд попали объемные пиджаки будто снятые с мужского плеча, модели с накладными карманами, приталенные жакеты, в лучших традициях Christian Dior образца 1950-х годов, пиджаки в клетку и кожаные варианты.

    В новом сезоне в центре внимания актуальные сочетания маскулиного пиджака и крупного ремня с эффектной пряжкой, небрежно завязанные кожаные или тканевые пояса, контрастные ремни или модели в тон верхней одежде. 

    Самый логичный способ носить пиджак oversize — сочетать его с брюками. В этом сезоне размер очень важен. Широкие плечи двубортного жакета будут хорошо смотреться с брюками-бананами. И в этом комплекте не должно быть ничего лишнего — только уверенные линии и лаконичный крой.

    Чтобы выглядеть сексуально, не обязательно надевать пиджак на голое тело, как это часто делает Белла Хадид. Объемный жакет отлично смотрится с топом или бралеттом, как на показе Tom Ford. Да, это тоже требует смелости, но если выбирать однотонные топы вместо кружевных бра — бояться не стоит.

    Пиджаки с мужского плеча хороши тем, что с ними можно носить короткие шорты без зазрения совести. Удлиненная линия жакета будет уравновешивать оголенные ноги — берите на карандаш и носите летом.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Модницы демонстрируют небанальные стилистические решения: надевают поясные сумки вместо привычных ремней или собирают пиджаки с помощью сложносочиненных басок.

    Джерело: vogue.ua

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