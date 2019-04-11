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    Шоу-биз

    Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids

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    <span>Open Kids</span> - Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids
    Open Kids

    А Наталья Гоций даже станцевала с популярным коллективом

    На проекте «Подиум» – полуфинал. В честь этого в гости к дизайнерам заглянуло пять солисток группы Open Kids. И не просто так, а с интересным предложением: сшить для них концертные наряды. 

     «Open Kids – это популярная украинская группа, чей канал на YouTube собрал более 750 миллионов просмотров, – рассказывает ведущая Нового канала Наталья Гоций. – Иногда они дают по два концерта в день. И собирают аншлаги. Нашим дизайнерам очень повезло, ведь им выпал шанс поработать со звездами. И мне тоже повезло – я попала на репетицию хореографии к девушкам и потанцевала вместе с ними!»

    Пока Наталья Гоций танцевала – пятерка полуфиналистов «Подиума» обдумывали новое задание. Главная его особенность в том, что у всех костюмов должна быть общая концепция. Чтобы на сцене девушки выглядели органично.

     «На сцене мы стараемся быть позитивными девчонками, стиль которых интересно повторять подросткам, – говорит одна из участниц группы, Лера. – Поэтому и наши костюмы должны быть стильными, молодежными, яркими. А еще комфортными. У нас много постановок, хореографии, и нужно, чтобы одежда не стесняла движений»

    С идеями для нарядов у дизайнеров проблем не было. А вот с общей концепцией – еще и какие. На первом же этапе выделился Самюэль – для костюма он выбрал ткань, которая не сочеталась с материалами всех остальных участников.

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    Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids
    Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids
    Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids
    Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids
    Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids

    Получилось ли у начинающих дизайнеров удивить девушек из  Open Kids, поклонники проекта узнают уже в эту субботу.  

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