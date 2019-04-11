Участники проекта «Подиум» разработали концертные костюмы для Open Kids



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Open Kids

А Наталья Гоций даже станцевала с популярным коллективом

На проекте «Подиум» – полуфинал. В честь этого в гости к дизайнерам заглянуло пять солисток группы Open Kids. И не просто так, а с интересным предложением: сшить для них концертные наряды.

«Open Kids – это популярная украинская группа, чей канал на YouTube собрал более 750 миллионов просмотров, – рассказывает ведущая Нового канала Наталья Гоций. – Иногда они дают по два концерта в день. И собирают аншлаги. Нашим дизайнерам очень повезло, ведь им выпал шанс поработать со звездами. И мне тоже повезло – я попала на репетицию хореографии к девушкам и потанцевала вместе с ними!»

Пока Наталья Гоций танцевала – пятерка полуфиналистов «Подиума» обдумывали новое задание. Главная его особенность в том, что у всех костюмов должна быть общая концепция. Чтобы на сцене девушки выглядели органично.

«На сцене мы стараемся быть позитивными девчонками, стиль которых интересно повторять подросткам, – говорит одна из участниц группы, Лера. – Поэтому и наши костюмы должны быть стильными, молодежными, яркими. А еще комфортными. У нас много постановок, хореографии, и нужно, чтобы одежда не стесняла движений»

С идеями для нарядов у дизайнеров проблем не было. А вот с общей концепцией – еще и какие. На первом же этапе выделился Самюэль – для костюма он выбрал ткань, которая не сочеталась с материалами всех остальных участников.

Получилось ли у начинающих дизайнеров удивить девушек из Open Kids, поклонники проекта узнают уже в эту субботу.