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    Фото

    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках

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    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках
    boredpanda.com

    Фотографы всего мира показали, что проводить весело время можно где угодно. И совершенно не имеет значение, какой у вас статус

    Фотографы со всего мира запечатлели, как люди веселятся в своих частях света. Эти 50 фотографий были отобраны среди фотоконкурса #Fun2019 от AGORA images, бесплатного приложения для работы с фотографиями, которое с 2017 года награждает крупнейшими в мире призами в глобальных фотоконкурсах.

    Хотя разные люди думают о том, чтобы повеселиться, эти 50 фотографий показывают нам, что нам не нужно много, чтобы хорошо провести время. 

    Счастье может исходить от подлинных человеческих связей и дружеских отношений, а не от материалистических вещей, которые часто способствуют нашему беспокойству.

    Это же так весело держать на голове маленького птенца, а качание на качелях – самая веселая забава. Посмотрите, какое удовольствие получает эта маленькая девочка. Даже игрушки и сладости не вызывают такого восторга. 

    Во время работы на плантации тоже можно повеселиться от души. В компании всегда найдется человек, который умеет рассказывать веселые истории. Водные забавы также всегда поднимают настроение. Жаль, что повеселиться от души получится только в жаркий день.

    Следующие фотографии напоминают нам о простоте счастья и важности немного повеселиться в жизни.

    1 з 50
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках
    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках
    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках
    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках
    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Мы надеемся, что эти фотографии украсят ваш день!

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    фотограф фотография искусство
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