Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «весело» в своих снимках



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boredpanda.com

Фотографы всего мира показали, что проводить весело время можно где угодно. И совершенно не имеет значение, какой у вас статус

Фотографы со всего мира запечатлели, как люди веселятся в своих частях света. Эти 50 фотографий были отобраны среди фотоконкурса #Fun2019 от AGORA images, бесплатного приложения для работы с фотографиями, которое с 2017 года награждает крупнейшими в мире призами в глобальных фотоконкурсах.

Хотя разные люди думают о том, чтобы повеселиться, эти 50 фотографий показывают нам, что нам не нужно много, чтобы хорошо провести время.

Счастье может исходить от подлинных человеческих связей и дружеских отношений, а не от материалистических вещей, которые часто способствуют нашему беспокойству.

Это же так весело держать на голове маленького птенца, а качание на качелях – самая веселая забава. Посмотрите, какое удовольствие получает эта маленькая девочка. Даже игрушки и сладости не вызывают такого восторга.

Во время работы на плантации тоже можно повеселиться от души. В компании всегда найдется человек, который умеет рассказывать веселые истории. Водные забавы также всегда поднимают настроение. Жаль, что повеселиться от души получится только в жаркий день.

Следующие фотографии напоминают нам о простоте счастья и важности немного повеселиться в жизни.

Мы надеемся, что эти фотографии украсят ваш день!