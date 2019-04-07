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    Курьер службы доставки придумал позитивное развлечение на работе

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    Курьер службы доставки придумал позитивное развлечение на работе
    boredpanda.com

    Курьер из Нового Орлеана так любит свою работу и собак, что, доставляя письма и посылки, он фотографируется со всеми собаками, которые попадаются ему у клиентов

    И делает это парень настолько мило, что в соцсетях куча поклонниц уже хочет узнать, есть ли у него девушка.

    Джейсону Хардести из Нового Орлеана 30 лет, и он работает обычным курьером в службе доставки, развозя письма и посылки по закрепленному за ним району. Но при этом в Instagram Джейсона больше 40 тысяч подписчиков.

    И действительно классных фоток там хватает.

    Два года назад Джейсон сменил район, где ему нужно заниматься доставкой, и с тех пор у него началась новая жизнь. Теперь на его маршруте куда больше молодежи, готовой общаться, и собак, которые не против знакомиться.

    «На моем старом маршруте было больше семей, и собаки там не любили чужаков. Но меня перевели в другой район города, где много моих ровесников, много одиноких людей, а собаки тут намного дружелюбнее».

    Началось все с одного случайного фото, которое курьер сделал с понравившимся ему песиком. А получив кучу положительных комментов, Джейсон понял, что надо продолжать это дело.

    Ко многим собакенам Хардести по долгу службы заглядывает регулярно, так что они уже стали хорошими друзьями. И почтальон очень грустит, когда его четырехлапые приятели переезжают.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Курьер службы доставки придумал позитивное развлечение на работе
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    У Джейсона нет своих собак, но у него есть хештег #pupsofjay (#щенкиджея), а после того, как на парня обратили внимание СМИ, у него появилось еще и множество фанатов и поклонниц.

    Джерело: boredpanda.com

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