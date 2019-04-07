Курьер службы доставки придумал позитивное развлечение на работе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Курьер из Нового Орлеана так любит свою работу и собак, что, доставляя письма и посылки, он фотографируется со всеми собаками, которые попадаются ему у клиентов

И делает это парень настолько мило, что в соцсетях куча поклонниц уже хочет узнать, есть ли у него девушка.

Джейсону Хардести из Нового Орлеана 30 лет, и он работает обычным курьером в службе доставки, развозя письма и посылки по закрепленному за ним району. Но при этом в Instagram Джейсона больше 40 тысяч подписчиков.

И действительно классных фоток там хватает.

Два года назад Джейсон сменил район, где ему нужно заниматься доставкой, и с тех пор у него началась новая жизнь. Теперь на его маршруте куда больше молодежи, готовой общаться, и собак, которые не против знакомиться.

«На моем старом маршруте было больше семей, и собаки там не любили чужаков. Но меня перевели в другой район города, где много моих ровесников, много одиноких людей, а собаки тут намного дружелюбнее».

Началось все с одного случайного фото, которое курьер сделал с понравившимся ему песиком. А получив кучу положительных комментов, Джейсон понял, что надо продолжать это дело.

Ко многим собакенам Хардести по долгу службы заглядывает регулярно, так что они уже стали хорошими друзьями. И почтальон очень грустит, когда его четырехлапые приятели переезжают.

У Джейсона нет своих собак, но у него есть хештег #pupsofjay (#щенкиджея), а после того, как на парня обратили внимание СМИ, у него появилось еще и множество фанатов и поклонниц.

Джерело: boredpanda.com