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    Жена одиозного Медведчука пообещала прочитать три книги за лето

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    Жена одиозного Медведчука пообещала прочитать три книги за лето
    instagram.com/oksana.marchenko.official

    Жена скандального украинского политика Виктора Медведчука, телеведущая и журналистка Оксана Марченко показала свою подборку литературы, которую она планирует одолеть за время на отдыхе

    Своими топ книгами знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

    Среди книг, которые планирует прочитать Оксана, первую позицию занял роман Дженд Нельсона «Небо повсюду» - книга, получившая огромное количество премий за лучший дебютный молодежный роман, и покорившая миллионы читателей во всем мире. Одновременно грустная и смешная, трогательная и светлая история о взрослении, и о том, как принимать жизнь такой, какая она есть.  

    Еще одна книга из списка Марченко - «Беглянка» Элис Манро. Уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе.  

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    instagram.com/oksana.marchenko.official

    «Беглянка» — это сборник удивительных историй о любви и предательстве, о неожиданных поворотах судьбы и сложном спектре личных отношений. Здесь нет банальных сюжетов и привычных схем. 

    Завершает тройку запланированных для прочтения произведений книга Харро фон Зенгера «Полное собрание 36 знаменитых китайских стратагем в одном томе». 

    «А что вы посоветовали бы мне почитать вы?», - обратилась за помощью знаменитость к своим подписчикам. 

    Отметим, в комментариях фанаты Марченко написали много разной литературы. 

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