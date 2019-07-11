Жена одиозного Медведчука пообещала прочитать три книги за лето

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instagram.com/oksana.marchenko.official

Жена скандального украинского политика Виктора Медведчука, телеведущая и журналистка Оксана Марченко показала свою подборку литературы, которую она планирует одолеть за время на отдыхе

Своими топ книгами знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Среди книг, которые планирует прочитать Оксана, первую позицию занял роман Дженд Нельсона «Небо повсюду» - книга, получившая огромное количество премий за лучший дебютный молодежный роман, и покорившая миллионы читателей во всем мире. Одновременно грустная и смешная, трогательная и светлая история о взрослении, и о том, как принимать жизнь такой, какая она есть.

Еще одна книга из списка Марченко - «Беглянка» Элис Манро. Уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе.

instagram.com/oksana.marchenko.official

«Беглянка» — это сборник удивительных историй о любви и предательстве, о неожиданных поворотах судьбы и сложном спектре личных отношений. Здесь нет банальных сюжетов и привычных схем.

Завершает тройку запланированных для прочтения произведений книга Харро фон Зенгера «Полное собрание 36 знаменитых китайских стратагем в одном томе».

«А что вы посоветовали бы мне почитать вы?», - обратилась за помощью знаменитость к своим подписчикам.

Отметим, в комментариях фанаты Марченко написали много разной литературы.