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    Фото

    Леся Никитюк озадачила фанатов откровенным фото

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    Леся Никитюк озадачила фанатов откровенным фото
    instagram.com/lesia_nikituk

    Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото

    Леся Никитюк уже вернулась из яркой поездки в Китай, однако продолжает делиться в сети подробностями своего отдыха в Поднебесной.

    Украинская телеведущая посетила Шанхай, где успела попробовать местные деликатесы - такие как вареная голова утки, а также полюбовалась живописными видами и прикупила обновок.

    На новом фото в своем Instagram артистка похвасталась тем, каким роскошным был ее отдых.

    Леся опубликовала пикантный «постельный» снимок, на котором она сидит на кровати отельного номера в белой маечке и трусиках, а также полотенцем на голове.

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    instagram.com/lesia_nikituk

    Под глазами у знаменитости патчи для увлажнения кожи, а рядом с ней стоит поднос с завтраком.

    «Шиканула… пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно», - как всегда шутливо прокомментировала Никитюк.

    Шанхай фотография Леся Никитюк телеведущая Instagram отдых
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