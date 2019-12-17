Леся Никитюк озадачила фанатов откровенным фото



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instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото

Леся Никитюк уже вернулась из яркой поездки в Китай, однако продолжает делиться в сети подробностями своего отдыха в Поднебесной.

Украинская телеведущая посетила Шанхай, где успела попробовать местные деликатесы - такие как вареная голова утки, а также полюбовалась живописными видами и прикупила обновок.

На новом фото в своем Instagram артистка похвасталась тем, каким роскошным был ее отдых.

Леся опубликовала пикантный «постельный» снимок, на котором она сидит на кровати отельного номера в белой маечке и трусиках, а также полотенцем на голове.

instagram.com/lesia_nikituk

Под глазами у знаменитости патчи для увлажнения кожи, а рядом с ней стоит поднос с завтраком.

«Шиканула… пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно», - как всегда шутливо прокомментировала Никитюк.