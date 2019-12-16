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    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)

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    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)
    vogue.ua

    Екатерина Кухар стала лицом коллекции ювелирных украшений «Prima»

    На днях в одном из залов Национальной Оперы состоялась закрытая презентация коллекции «Prima», созданная брендом Guzema Fine Jewelry в коллаборации с примой балериной Екатериной Кухар.

    Называется она Prima и вдохновлена изящными движениями балерин, их грациозностью и легкостью, за которыми скрывается сильный характер и невероятное терпение. 

    «Балет – одно из моих самых больших увлечений. Наблюдая за Екатериной на сцене, я не раз думала какой громадный труд стоит за каждым па и магией, которую она дарит зрителям. Prima – это посвящение ее таланту и благодарность за невероятное искусство танца, которое она развивает», – поделилась идеей коллекции Валерия Гузема.

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    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)
    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)
    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)
    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)
    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)
    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)
    Совместная коллекция украшений Екатерины Кухар и Guzema Fine Jewelry (фото)

    Вошли в коллекцию несколько подвесок в желтом и белом золоте – в виде танцующей балерины, пуантов и пачки. Каждая из них выполнена в характерной для Guzema Fine Jewelry минималистичной эстетике, благодаря чему такие украшения будут уместно смотреться в течение дня и их легко сочетать с другими.

    Джерело: vogue.ua

    фотография Екатерина Кухар искусство балет
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