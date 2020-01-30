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    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia

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    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia

    На днях в сети опубликовали очередные эротические фото блондинки, которые покорили ее поклонников

    Модель Памела Андерсон в 52 года охотно участвует в провокационных съемках и соглашается украшать мужские журналы.

    Для мужского глянца она охотно примерила сексуальные купальники, в которых подчеркнула свой пышный бюст и стройную талию. 52-летняя модель уже имеет опыт в съемках для мужских журналов, потому взбудоражила сеть достаточно провокационными снимками, которые появятся в новом выпуске Maxim.

    На обложке глянца Памела Андерсон предстанет перед читателями в белом сдельном купальнике с глубоким вырезом. Наряд был мокрым, поэтому можно увидеть контуры пышной груди звезды. Эффектным акцентом стал вечерний макияж и широкополая шляпа, которая подходила к гламурному образу Памелы Андерсон.

    Не менее жаркими были и другие фотографии: знаменитая американка охотно позировала перед камерой в костюме для дайвинга и сексуальных купальниках различного кроя. На каждом кадре Памела выбирала новую позу, которую с легкостью можно назвать эротичной.

    В интервью Памела Андерсон призналась, что не каждый мужчина может покорить ее сердце. Модель объяснила, что быстро теряет интерес, поэтому ее избранник должен всегда чему-то учить ее. Не обошла она и достаточно острой темы – гендерного равенства.

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    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia
    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia
    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia
    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia
    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia
    Памела Андерсон стала звездой февральского номера Maxim Australia

    «Я хочу, чтобы ко мне относились как к женщине. Сейчас это опасный путь – мужчинам сложно понять, что им «можно», и это является несколько парализующим эффектом этого прогрессивного движения. Но равенство не означает становиться женственными – просто будь мужчиной, будь чувствительным, будь сильным, будь мудрым и просто будь добрым», – пояснила Памела Андерсон.

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