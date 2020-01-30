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    Синди Кроуфорд блистает в откровенной съемке

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    Синди Кроуфорд блистает в откровенной съемке

    Синди Кроуфорд по количеству глянцевых обложек наверняка может заткнуть за пояс любую коллегу

    Синди примерила весьма откровенные наряды. На обложке она блистает в белом мини-комбинезоне с перьями. Звезда сидит на мотоцикле, демонстрируя свои длинные оголенные ноги. «Рокерские» ботинки, пышная копна волос, словно растрепавшаяся от быстрой езды, - Синди выглядит молодо и привлекательно.

    «В нашем февральском выпуске – единственная и неповторимая Синди Кроуфорд!», – написали под обложкой на странице глянца в Instagram. Тут же они добавили и совет от Синди для начинающих моделей.

    «Сейчас невероятно захватывающее время в модельной индустрии, и у я рада быть в первом ряду, наблюдая за карьерой моей дочери Кайи. Советы мои будут такими же, как и для любой работы: будьте вовремя, будьте готовы и держитесь подальше от телефонов!».

    В съемке культовая модель 90-х примерила и другие соблазнительные образы. Так, она облачилась в кожаный комбинезон с глубоким вырезом, который подчеркнул по-прежнему соблазнительное тело Кроуфорд. Дополнили образ грубые сапоги, крупное колье на шее и очки-авиаторы. В руках Синди держит шлем.

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    instagram.com/cindycrawford
    instagram.com/cindycrawford

    В интервью журналисты пообщались с суперзвездой на самые главные темы для женщин всех возрастов. Так, Синди – модель, мама двоих детей и просто красавица – рассказала, «как оставаться вечно молодой, жить в сказочной реальности и сохранить это ощущение на долгие годы».

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