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    Пара из Канады поженилась под водой (фото)

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    Пара из Канады поженилась под водой (фото)

    Свадьба – это не только белые платья и вкусное застолье. В современном мире она может поразить чем угодно, а некоторые пары устраивают этот праздник на своих условиях

    Джули и ее муж Шон увлекаются дайвингом, поэтому решили жениться под водой во время ежегодного фестиваля вблизи острова Сент-Люсия.

    Они поняли, что это лучший способ показать преданность друг другу – нырнуть на 10 метров под воду, чтобы там обменяться кольцами и дать обеты.

    Пара не захотела рисковать собственными бриллиантовыми кольцами, поэтому выбрали резиновые кольца. Поэтому подготовленные жених и невеста обменялись обетами, которые накануне написали на табличках, в присутствии близких друзей.

    И прежде чем все поднялись на поверхность, где Джули и Шона ждали праздничные напитки и поздравления от гостей, они сделали то, чего никто не ожидал – решили поцеловаться под водой.

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