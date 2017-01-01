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    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна

    Фотограф дикой природы Пол Гольдштейн потратил годы, пытаясь сфотографировать идеальное начало и конец дня в Масаи-Мара.
    Этот заповедник расположен на юго-западе Кении и назван в честь племени масаи — традиционного населения региона — и реки Мара, которая разделяет его. [READ_MORE] По словам Гольдштейна, Масаи-Мара хорошо известен своим лучшим светом для фотографий, а также лучшими местами для съемки восхода и захода солнца. Предлагаем вам
    • Вчора, 09:01
    • Розсилка

    Фотограф дикой природы Пол Гольдштейн потратил годы, пытаясь сфотографировать идеальное начало и конец дня в Масаи-Мара.

    Этот заповедник расположен на юго-западе Кении и назван в честь племени масаи — традиционного населения региона — и реки Мара, которая разделяет его.

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    По словам Гольдштейна, Масаи-Мара хорошо известен своим лучшим светом для фотографий, а также лучшими местами для съемки восхода и захода солнца. Предлагаем вам посмотреть на небольшую подборку его работ.

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    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна
    Луч солнца золотого: Потрясающие африканские закаты в объективе Пола Гольдштейна

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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