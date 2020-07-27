  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «В 55 выглядеть на 70». Постаревшая Моника Белуччи ужаснула фанатов

    • Розсилка
    Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи - «В 55 выглядеть на 70». Постаревшая Моника Белуччи ужаснула фанатов
    Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи

    Подписчиков сообщества ужаснуло постаревшее лицо звезды

    Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи шокировала поклонников своим внешним видом. Снимки появились в одном из фан-аккаунтов знаменитости в Instagram.

    Папарацци запечатлели 55-летнюю звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси и с черной сумкой в руках. На размещенных кадрах ее волосы собраны в пучок.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «В 55 выглядеть на 70». Постаревшая Моника Белуччи ужаснула фанатов
    «В 55 выглядеть на 70». Постаревшая Моника Белуччи ужаснула фанатов
    «В 55 выглядеть на 70». Постаревшая Моника Белуччи ужаснула фанатов
    «В 55 выглядеть на 70». Постаревшая Моника Белуччи ужаснула фанатов

    Подписчиков сообщества ужаснуло постаревшее лицо Белуччи. Они посчитали, что у знаменитости слишком много морщин и неровностей. «Потерять такую красоту, что была в молодости — это больно. Словно исчезает шедевр», «Красивая была, конечно, но не хочу так выглядеть в 55. Все-таки надо ухаживать за лицом», «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», «Ей вроде не 70 лет, почему все лицо в морщинах?», «Для 55 лет очень плохо выглядит. Очень дряблая кожа», — высказались поклонники в комментариях.

    Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

     Читайте также: Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)

     

    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ