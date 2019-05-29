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    Жизнь

    Участник проекта «Топ-модель по-украински» сделал новую тату

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    Дима Топоринский - Участник проекта «Топ-модель по-украински» сделал новую тату
    Дима Топоринский
    Фото: Новый канал

    Дима Топоринский рассказал, что означает нательный рисунок

    Дима Топоринский, выпускник второго сезона «Топ-модель по-украински», сделал новое тату. На левой руке парня появилось слово «Тонус», выведенное печатными буквами.

    Изображение собора, которое красуется на шее Димы, до появления надписи было единственным рисунком на теле модели.

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    Участник проекта «Топ-модель по-украински» сделал новую тату
    Участник проекта «Топ-модель по-украински» сделал новую тату
    Участник проекта «Топ-модель по-украински» сделал новую тату
    Фото: Новый канал

    Впрочем, новые буквы на руке участник проекта Нового канала настоящей татуировкой не считает:

    «Это как личное напоминание: «Поднял свою *опу и погнал делать дела!» Хотелось просто на лбу себе написать, что, мол, давай, делай что-то. Но на лбу писать немного тупо. Поэтому и сделал такое тату с надписью «Тонус», которая служит побуждением к действию. Но я не считаю ее прямо татуировкой, это просто какая-то личная заметка, которую сделал на руке навсегда».

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