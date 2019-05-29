Участник проекта «Топ-модель по-украински» сделал новую тату



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Дима Топоринский Фото: Новый канал

Дима Топоринский рассказал, что означает нательный рисунок

Дима Топоринский, выпускник второго сезона «Топ-модель по-украински», сделал новое тату. На левой руке парня появилось слово «Тонус», выведенное печатными буквами.

Изображение собора, которое красуется на шее Димы, до появления надписи было единственным рисунком на теле модели.

Впрочем, новые буквы на руке участник проекта Нового канала настоящей татуировкой не считает:

«Это как личное напоминание: «Поднял свою *опу и погнал делать дела!» Хотелось просто на лбу себе написать, что, мол, давай, делай что-то. Но на лбу писать немного тупо. Поэтому и сделал такое тату с надписью «Тонус», которая служит побуждением к действию. Но я не считаю ее прямо татуировкой, это просто какая-то личная заметка, которую сделал на руке навсегда».