Фото доказывающие, что Австралия не просто другая страна, а совершенно иной мир



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boredpanda.com

Австралия - красивейшая страна, но ее фауна настолько же разнообразна, насколько и смертельно опасна. Акулы, змеи, крокодилы, даже медузы — все хотят до вас добраться

Яркая богатая природа Австралии уникальна в своем роде. Она врывается без спросу в жизнь больших и маленьких австралийсих городов, активно отвоевывая свое место под солнцем.

Но богатый животный мир не столь прекрасен как может показаться сначала. Да, коалы и кенгуру конечно очень милы. Но помимо них есть тут и смертельно ядовитые пауки и змеи, которые имеют привычку заползать в сады и дома.

В океане же плавают не только милые дельфины, но и кровожадные акулы, которые с завидной регулярностью нападают на людей.

Каждый житель зеленого континента рискует встретить крокодила в магазине одежды или змею в собственной ванной.

Питоны достигают таких размеров, что способны достать из воды валлаби. Они также часто заползают в торговые центры, пугая покупателей.

Змеи также могут добраться до вас через канализацию. Летучие мыши становятся переносчиками опасных болезней. А собаки Динго опасны. Даже для акул.

Стоит упомянуть и о насекомых. Здесь миллионы пауков. Каждый из них может нанести смертельный укус.

К счастью, большинство этих животных встречаются очень редко, живут в уединенных местах и сами предпочтут от вас убежать, прежде чем попадутся на глаза. И все же каждый австралиец должен быть готов к встрече со змеей, пауком и некоторыми другими крайне неприятными созданиями.

Джерело: boredpanda.com