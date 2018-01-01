Принц Гарри и Меган Маркл получили свадебный подарок от жителей Уэльса

Будущие супруги в третий раз совершили официальный выход и получили традиционный кельтский подарок

Во время официального визита на фестиваль культур в уэльском городе Кардиф британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл получили свадебный подарок. Жители Уэльса в лице шестилетнего Гарри Смита и девятилетней Меган Тейлор вручили будущим супругам символическую «ложку любви». Согласно давней кельтской традиции



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Меган Маркл и принц Гарри в Уэльсе

Будущие супруги в третий раз совершили официальный выход и получили традиционный кельтский подарок

Во время официального визита на фестиваль культур в уэльском городе Кардиф британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл получили свадебный подарок.

Жители Уэльса в лице шестилетнего Гарри Смита и девятилетней Меган Тейлор вручили будущим супругам символическую «ложку любви». Согласно давней кельтской традиции ее дарят влюбленным парам, которые планируют обвенчаться.

Это уже третий официальный выход будущих супругов, свадьба которых запланирована на май этого года. На этот раз они посетили Кардиффский замок и встретились с министром культуры, туризма и спорта Уэльса Лордом Элисом-Томасом. В замке они увидели выступление музыкантов и поэтов.

После этого они отправились в центр отдыха и досуга Star Hub в районе Треморфа, где встретились с подрастающим поколением Уэльса. Там королевская пара оценила спортивное мастерство детей, поиграв с ними в настольные игры.

Джерело: 24 канал