Знаменитая актриса снялась в меланхоличной фотосессии

Кира Найтли стала героиней стильных снимков и дала откровенное интервью

Популярная британская актриса Кира Найтли стала героиней фотосессии для журнала Variety. В интервью, которое сопровождает снимки, она рассказала о сотрудничестве со скандальным продюсером Харви Вайнштейном, который оказался в центре секс-скандала. «Я знала о культуре замалчивания издевательств над женщинами. Понимала, что мужчинам в



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Кира Найтли стала героиней стильных снимков и дала откровенное интервью

Популярная британская актриса Кира Найтли стала героиней фотосессии для журнала Variety. В интервью, которое сопровождает снимки, она рассказала о сотрудничестве со скандальным продюсером Харви Вайнштейном, который оказался в центре секс-скандала.

«Я знала о культуре замалчивания издевательств над женщинами. Понимала, что мужчинам в кинобизнесе разрешено вести себя совсем иначе, чем женщинам. Это было очевидно. Но самое интересное то, что я разговаривала на эту тему с подругами не из кино, и среди нас не оказалось никого, кто бы хоть раз в жизни не столкнулся с домогательствами», – говорит Найтли.

При этом она уточнила, что тема сексуальных домогательств касается не только киноиндустрии, но и многих других сфер деятельности. Сама же звезда никогда не становилась объектом сексуальных домогательств.

«Мне кажется, каждая женщина боролась с подобными монстрами. Не только актрисы. Но и учителя, юристы и так далее. Я не говорю об изнасиловании, я имею в виду эпизоды, когда кто-то пристает к женщинам в барах, касается груди или лезет под юбку где-то в общественных местах», – отмечает актриса.

Вспоминая же свое сотрудничество со скандальным Харви Вайнштейном, актриса отметила, что он всегда работал очень профессионально.

«Я знала о его репутации хулигана. Он был известен тем, что звонил людям посреди ночи и кричал на них. Но он не делал ничего подобного по отношению ко мне, никогда не просил меня о массаже или о чем-то в этом роде. Я не догадывалась об изнасиловании и домогательствах. Думаю, многие были напуганными, боялись мести, поэтому молчали. Не думаю, что все знали, что происходит», - рассказывает Найтли.

Джерело: 24 канал