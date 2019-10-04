На что потратил первую зарплату «слуга народа» Святослав Юраш?



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24tv.ua

Святослав Юраш поделился своими мыслями о зарплате в Украине, а также рассказал, как потратил первую зарплату на новой работе

«Все очень просто – у жены было день рождения. Моя первая зарплата ушла на то, чтобы сделать ей приятное. Я постарался, но получилось ли у меня – надо ее спрашивать», – отметил он. И уточнил, что на подарок потратил не весь заработок.

Журналист также спросил Юраша, согласен ли он со словами лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова о том, что зарплата даже в 50 тысяч гривен является недостаточной для народных избранников.

«Есть мировые реалии и реалии украинские. Надо понимать, что между ними большая пропасть. Не надо забывать, что очень низкая зарплата депутата это призыв к коррупции», – подчеркнул политик.

И добавил, что об этом вопросе можно думать логически и структурировано. «Не беспокойтесь, я уверен, что этот вопрос возникнет и все фракции обсудят его вместе с нами. Если дискуссия будет касаться изменения зарплаты депутатов, все об этом будут знать», – добавил он.

В ответ на вопрос о средней зарплате в Украине Юраш ответил: « Если говорить о прожиточном минимуме, который мы вчера трансформировали, то есть простая реальность: любая зарплата в самой богатой стране Европы, которая имеет определенное количество ресурсов, талантливых ресурсов и образованных людей, является недостаточной».





Джерело: 24tv.ua