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    На что потратил первую зарплату «слуга народа» Святослав Юраш?

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    На что потратил первую зарплату «слуга народа» Святослав Юраш?
    24tv.ua

    Святослав Юраш поделился своими мыслями о зарплате в Украине, а также рассказал, как потратил первую зарплату на новой работе

    «Все очень просто – у жены было день рождения. Моя первая зарплата ушла на то, чтобы сделать ей приятное. Я постарался, но получилось ли у меня – надо ее спрашивать», – отметил он. И уточнил, что на подарок потратил не весь заработок.

    Журналист также спросил Юраша, согласен ли он со словами лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова о том, что зарплата даже в 50 тысяч гривен является недостаточной для народных избранников.

    «Есть мировые реалии и реалии украинские. Надо понимать, что между ними большая пропасть. Не надо забывать, что очень низкая зарплата депутата это призыв к коррупции», подчеркнул политик.

    И добавил, что об этом вопросе можно думать логически и структурировано. «Не беспокойтесь, я уверен, что этот вопрос возникнет и все фракции обсудят его вместе с нами. Если дискуссия будет касаться изменения зарплаты депутатов, все об этом будут знать», – добавил он.

    В ответ на вопрос о средней зарплате в Украине Юраш ответил: « Если говорить о прожиточном минимуме, который мы вчера трансформировали, то есть простая реальность: любая зарплата в самой богатой стране Европы, которая имеет определенное количество ресурсов, талантливых ресурсов и образованных людей, является недостаточной».


    Джерело: 24tv.ua

    фотография журналист День рождения Святослав Юраш
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