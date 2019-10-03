Украинская певица покорила фанатов горячим фото в белье



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instagram/nastya_snadnaya

Одна из самых сексуальных участниц украинской группы «А.Р.М.И.Я», певица Настя Снадная покорила поклонников соблазнительной фотографией

На своей странице в Instagram звезда обнародовала кадр, на котором демонстрирует роскошное тело в нижнем белье.

«Все имеет свои формы (фреймы). Фреймы авторитетные, значимые, близкие, рабочие. Мы частенько говорим, что полностью независимые от людей и от обстоятельств. Нам кажется эта характеристика имеет слишком крутое значение – сама суть и понятие слова независимый. Но это лишь внешняя оболочка красивого глянца. Для нас многие и многое имеет смысл и наполнение, к которым мы прислушиваемся и кого ценим», – написала певица.

В комментариях к снимку Снадной поклонники выразили восторг из-за подкачанного и загорелого тела артистки.

«Настя, ты красотка», «Красотка», «У вас все самое лучшее», «Моя неземная», «Крутышка», – написали пользователи.

Джерело: obozrevatel.com