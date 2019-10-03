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    Иллюстратор отправляет себя в сказочные приключения с персонажами Disney

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    Иллюстратор отправляет себя в сказочные приключения с персонажами Disney
    boredpanda.com

    Луиджи Кемо Воло — графический дизайнер и иллюстратор, который известен публике своими фотомонтажами, где он волшебным образом в реальную жизнь переносит из сказки персонажей Disney

    Практически у каждого из нас в детстве были воображаемые друзья, с которыми мы любили проводить время и делиться всякими тайнами.

    Некоторые из нас брали их образы из популярных мультфильмов, которые мы смотрели в детстве, а кто-то и вовсе придумывал своих собственных персонажей.

    К сожалению, когда мы вырастали, воображаемые друзья забывались и больше никогда не появлялись в наших фантазиях.

    Однако есть один итальянский художник, который оказался настолько преданным другом, что решил перенести всех своих воображаемых друзей в цифровое пространство с помощью фотошопа.

    Его зовут Луиджи Кемо Воло, и он уже на протяжении нескольких лет работает дизайнером. Однако широкую популярность в интернете он приобрел благодаря своим фоткам, на которых он тусуется вместе с диснеевскими персонажами.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Художник признался, что смешать реальность с мультипликационным миром его побудила любовь к своему племяннику. Кемо хочет, чтобы он верил в чудеса и волшебный мир, поэтому время от времени показывает ему, как он проводит время с диснеевскими персонажами.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство
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