Иллюстратор отправляет себя в сказочные приключения с персонажами Disney



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boredpanda.com

Луиджи Кемо Воло — графический дизайнер и иллюстратор, который известен публике своими фотомонтажами, где он волшебным образом в реальную жизнь переносит из сказки персонажей Disney

Практически у каждого из нас в детстве были воображаемые друзья, с которыми мы любили проводить время и делиться всякими тайнами.

Некоторые из нас брали их образы из популярных мультфильмов, которые мы смотрели в детстве, а кто-то и вовсе придумывал своих собственных персонажей.

К сожалению, когда мы вырастали, воображаемые друзья забывались и больше никогда не появлялись в наших фантазиях.

Однако есть один итальянский художник, который оказался настолько преданным другом, что решил перенести всех своих воображаемых друзей в цифровое пространство с помощью фотошопа.

Его зовут Луиджи Кемо Воло, и он уже на протяжении нескольких лет работает дизайнером. Однако широкую популярность в интернете он приобрел благодаря своим фоткам, на которых он тусуется вместе с диснеевскими персонажами.

Художник признался, что смешать реальность с мультипликационным миром его побудила любовь к своему племяннику. Кемо хочет, чтобы он верил в чудеса и волшебный мир, поэтому время от времени показывает ему, как он проводит время с диснеевскими персонажами.

Джерело: boredpanda.com