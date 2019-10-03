Поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности



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instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских и продюсер Потап продолжают радовать фанов совместными романтическими снимками

Недавно пара опубликовала несколько фотографий со своего осеннего свидания на своих страницах в Instagram.

На фото Каменских позирует в теплом пальто пудрового цвета, черной рубашке, кожаных лосинах и с поясной сумкой. Потап одет в строгое пальто, черные штаны и белую футболку.

«Осенние пейзажи. Милые и желтые», — подписала кадр на английском языке Настя. «Свидания с моей женой — это такая романтическая вещь», — признался под снимком Потап.

Поклонники пары оставили множество радостных комментариев под фото. Примечательно, что большинство фанов заподозрили, что Настя скрывает сумкой-бананкой животик: «Нельзя так сумку носить, мы уже давно ждем вашего общего малыша», «Она беременна?», «Ну беременна, видно же».

Джерело: style.nv.ua