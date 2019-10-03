Поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности
Певица Настя Каменских и продюсер Потап продолжают радовать фанов совместными романтическими снимками
Недавно пара опубликовала несколько фотографий со своего осеннего свидания на своих страницах в Instagram.
На фото Каменских позирует в теплом пальто пудрового цвета, черной рубашке, кожаных лосинах и с поясной сумкой. Потап одет в строгое пальто, черные штаны и белую футболку.
«Осенние пейзажи. Милые и желтые», — подписала кадр на английском языке Настя. «Свидания с моей женой — это такая романтическая вещь», — признался под снимком Потап.
Поклонники пары оставили множество радостных комментариев под фото. Примечательно, что большинство фанов заподозрили, что Настя скрывает сумкой-бананкой животик: «Нельзя так сумку носить, мы уже давно ждем вашего общего малыша», «Она беременна?», «Ну беременна, видно же».
Джерело: style.nv.ua