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    Лиза Богуцкая назвала своего коллегу из «Слуги народа» «чернокожим» и «красавцем»

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    Лиза Богуцкая назвала своего коллегу из «Слуги народа» «чернокожим» и «красавцем»
    facebook.com/liza.bogutskaya

    Зе-депутат Лиза Богуцкая вызвала шквал недовольства пользователей Facebook

    На своей странице Богуцкая выложила фото Жана Беленюк за трибуной Верховной Рады.

    «В первый раз в украинском парламенте в трибуны чернокожих докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!», – подписала она фото.

    ____16.13.07
    facebook.com/liza.bogutskaya

    Это сообщение было очень неоднозначно воспринят ее коллегами, в частности ЗЕ-депутат Гео Лерос написал: «Я считаю, что деявим людям в некоторых вопросах лучше молчать. Shame».

    Пользователи соцсети обвинить Лизу в расизме и поинтересовались, как там поживает путч. Читатели считают неуместным с ее стороны делать акцент на внешности коллеги.

    Сама Лиза позже написала еще один пост-объяснения, где извинилась перед Беленюком и сравнила его с собственной дочерью:

    «Написала пост о Жане Беленюк. Даже не ожидала, что такое количество людей увидит в нем дискриминацию. Бред чистой воды. Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери – марокканец и это был студенческий брак. Потому что такое расовая дискриминация – я знаю не понаслышке и пережила на себе, оберегая дочь от нападений и оскорблений».

    ____16.12.51_01
    facebook.com/liza.bogutskaya

    «Я очень рада тому, что Жан – народный депутат. Рада тому, что он со мной в одной фракции. И очень рада тому, что дети от смешанных браков становятся прекрасными членами нашего общества. Если Жан обиделся прошу у него прощения. Другие пусть обижаются на себя за то, что прочитали не то, что я написала», – подытожила Богуцкая.

    депутат фотография дети Facebook дискриминация Жан Беленюк
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