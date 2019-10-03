Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки журнала



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Legion-Media

44-летняя актриса разделась для модной фотосессии. Анджелина Джоли без одежды позировала в ванне, наполненной водой

Бывшая жена Брэда Питта решилась на откровенную съемку ради красивой обложки французского глянца. Автором чувственных снимков стал известный аргентинский фотограф Андрес Кудаки.

Он запечатлел Анджелину лежащей в мраморной ванне.

Артистка приняла манящую позу, закинув руки за голову. Визажисты нанесли Джоли яркий макияж, сделавший ее взгляд еще более дерзким.

Волосам актрисы придали мокрый вид, будто она только что вынырнула из воды. Образ дополнили украшения — серьги и минималистичный металлический браслет на запястье.

Провокационный снимок появился на обложке нового номера французского журнала Madame Figaro. Поклонники пришли в восторг от смелого кадра Джоли.

Многие отметили, что тело актрисы неподвластно времени и возрасту: «Вы просто идеальная!», «Огонь!», «Совершенно не меняется. Будто годы прошли мимо Джоли», «Пусть теперь Питт кусает локти», — прокомментировали пользователи Instagram.





Джерело: graziamagazine.ru