«Gucci – это вечеринка»: рекламная кампания Gucci Cruise 2020



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vogue.ua

«Gucci – это вечеринка, на которую приглашаются все» – именно такой лозунг Алессандро Микеле выбрал для своей игривой, раскрепощенной и гедонистской рекламной кампании к коллекции Cruise 2020

Вечеринка Gucci – это радость и веселье, это – фарс социальной жизни. Для итальянского модного Дома «вечеринка» – это не просто слово или событие, а философия и постоянное состояние: когда все возможно и не существует границ или рамок дозволенного.

В свою очередь одежда лейбла предлагает бесконечные возможности быть тем, кем хочешь, или выглядеть так, как угодно, без каких-либо барьеров или ограничений.

Новая рекламная кампания Алессандро Микеле прославляет эти идеи. Вечеринка на вилле, куда гости прибывают на лимузине или вертолете.

Все собираются вместе у бассейна: рок-звезды, гламурные светские львицы, буржуазные леди, магнаты и хип-хоп исполнители.

Олицетворением такого калейдоскопа персонажей в круизной рекламной кампании стали Сиенна Миллер, Игги Поп, Бенедетта Барзини и рэпер Gucci Mane.

Джерело: vogue.ua