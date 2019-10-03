«Gucci – это вечеринка»: рекламная кампания Gucci Cruise 2020
«Gucci – это вечеринка, на которую приглашаются все» – именно такой лозунг Алессандро Микеле выбрал для своей игривой, раскрепощенной и гедонистской рекламной кампании к коллекции Cruise 2020
Вечеринка Gucci – это радость и веселье, это – фарс социальной жизни. Для итальянского модного Дома «вечеринка» – это не просто слово или событие, а философия и постоянное состояние: когда все возможно и не существует границ или рамок дозволенного.
В свою очередь одежда лейбла предлагает бесконечные возможности быть тем, кем хочешь, или выглядеть так, как угодно, без каких-либо барьеров или ограничений.
Новая рекламная кампания Алессандро Микеле прославляет эти идеи. Вечеринка на вилле, куда гости прибывают на лимузине или вертолете.
Все собираются вместе у бассейна: рок-звезды, гламурные светские львицы, буржуазные леди, магнаты и хип-хоп исполнители.
Олицетворением такого калейдоскопа персонажей в круизной рекламной кампании стали Сиенна Миллер, Игги Поп, Бенедетта Барзини и рэпер Gucci Mane.
Джерело: vogue.ua