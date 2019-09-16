  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    С ошейником на шее: чем поражает Раду зе-депутат Ирина Аллахвердиева

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    С ошейником на шее: чем поражает Раду зе-депутат Ирина Аллахвердиева
    facebook.com

    В Верховной Раде заметили народную избранницу, которая оделась в стиле БДСМ

    Народный депутат Украины от  «Слуги народа» Ирина Аллахвердиева пришла на сессию Верховной Рады в черном ошейнике под цвет приталенного платья. Такой необычный аксессуар для заседания сразу заметили журналисты.

    Слуга народа с выраженными губами и черными бровями мило беседовала с коллегой в сессионном зале.

    Именно во время разговора сделали фото в сессионном зале парламента. Пользователи сети активно комментируют уникальный образ депутата для сессии. Обычно народные избранники одевают деловую и более сдержанную одежду.

    «Стиль собачки», «В гармонии с остальным своих», «Ждет команду «служить», «По губам видно, как она стала депутатом», «Ну, на работу могла ходить еще и с намордником»,«Новый стиль – «твоя раба», «Интересно, только мне хочется потянуть за кончик?», «Может забыла снять?!» - пишут пользователи.

    Ранее блогер Алена Яхно опубликовала в Фейсбуке фото Аллахвердиевой и критично его подписала.

    «Твое лицо, когда ты не на своем месте. От слова совсем», - отметила Яхно.

    В комментариях она высказалась еще жестче: «похожа на секретаршу из порнофильмов. Видно, так она себе представляет деловую одежду))».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com/annasteshenko
    facebook.com/annasteshenko
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com

    А на тренинг для партии в Трускавец Ирина Аллахвердиева приехала в сарафане Versace последней коллекции.

    Читайте також
    депутат фотография партия Слуга народа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ