С ошейником на шее: чем поражает Раду зе-депутат Ирина Аллахвердиева

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В Верховной Раде заметили народную избранницу, которая оделась в стиле БДСМ

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Ирина Аллахвердиева пришла на сессию Верховной Рады в черном ошейнике под цвет приталенного платья. Такой необычный аксессуар для заседания сразу заметили журналисты.

Слуга народа с выраженными губами и черными бровями мило беседовала с коллегой в сессионном зале.

Именно во время разговора сделали фото в сессионном зале парламента. Пользователи сети активно комментируют уникальный образ депутата для сессии. Обычно народные избранники одевают деловую и более сдержанную одежду.

«Стиль собачки», «В гармонии с остальным своих», «Ждет команду «служить», «По губам видно, как она стала депутатом», «Ну, на работу могла ходить еще и с намордником»,«Новый стиль – «твоя раба», «Интересно, только мне хочется потянуть за кончик?», «Может забыла снять?!» - пишут пользователи.

Ранее блогер Алена Яхно опубликовала в Фейсбуке фото Аллахвердиевой и критично его подписала.

«Твое лицо, когда ты не на своем месте. От слова совсем», - отметила Яхно.

В комментариях она высказалась еще жестче: «похожа на секретаршу из порнофильмов. Видно, так она себе представляет деловую одежду))».

А на тренинг для партии в Трускавец Ирина Аллахвердиева приехала в сарафане Versace последней коллекции.