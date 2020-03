Австралиец украл с витрины ожерелье Versace с помощью удочек

Сигнализация не сработала

В городе Мельбурн, что находится в австралийском штате Виктория, полиция разыскивает мужчину, который украл ожерелье Versace с витрины магазина. И сделал это весьма необычным способом - с помощью удочек, сообщает местный телеканал 9News.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина средних лет стоит у витрины, в которой он сделал отверстие, и достает оттуда ожерелье двумя удочками разной длины. На операцию у него ушло около трех часов. Сигнализация при этом не сработала.

FISHY ROBBERY: Video shows a daring thief use a fishing rod to steal a gold Versace necklace from inside a store in Melbourne, Australia https://t.co/wbYAQhBgYu pic.twitter.com/LDPHtOi79R