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    Жизнь

    Австралиец украл с витрины ожерелье Versace с помощью удочек

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    <p>Мужчина сделал в витрине отверстие и достал ожерелье удочками разной длины</p> <div></div> - Австралиец украл с витрины ожерелье Versace с помощью удочек

    Мужчина сделал в витрине отверстие и достал ожерелье удочками разной длины

    Сигнализация не сработала

    В городе Мельбурн, что находится в австралийском штате Виктория, полиция разыскивает мужчину, который украл ожерелье Versace с витрины магазина. И сделал это весьма необычным способом - с помощью удочек, сообщает местный телеканал 9News.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина средних лет стоит у витрины, в которой он сделал отверстие, и достает оттуда ожерелье двумя удочками разной длины. На операцию у него ушло около трех часов. Сигнализация при этом не сработала.

    «Это довольно вопиюще и довольно смело. Я не видел, чтобы кто-то когда-либо использовал удочку для кражи», – сказал полицеский, занимающийся поиском преступника.

    Владелец магазина отметил, что вор, видимо, переоценил стоимость украденного ожерелья - оно стоит $800 (Versace не делает ювелирных украшений сегмента high jewelry).

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