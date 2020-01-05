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    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку

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    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку
    instagram.com/kamenskux

    Певица показала красочные фото с корпоратива

    Для своей немаленькой команды певица устроила веселый корпоратив - зажигательную вечеринку в одном из заведений Киева. Красочными кадрами с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.

    Артистка выбрала для праздника мексиканскую тему - не так давно она с мужем отдыхала в этой стране и осталась в восторге.

    Сама Настя зажигала в облегающем черном комбинезоне с широким поясом, который дополнила широкополой шляпой и длинной белой накидкой, а также ботильонами на каблуке.

    Она с удовольствием позировала на фоне картонных кактусов и гитар и в обнимку с сотрудниками своего агентства. На фото также можно увидеть маму звезды и ее мужа Потапа.

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    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку
    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку
    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку
    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку
    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку
    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку
    Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку

    «Вот так мы провожали #2019 год! Это была наша жаркая новогодняя FIESTА #vivanice2cu! Я невероятно счастливый человек! Меня окружают потрясающие люди! О такой творческой, талантливой, веселой, отзывчивой, слаженной, самоотверженной... - и эти эпитеты могут быть бесконечны - команде я всегда мечтала! Я безмерно благодарна каждому из вас за то, что вы со мной! Ведь артист - это не только один человек. Это огромная команда, создающая шоу, фотосессии, клипы, песни, музыку, обложки, образы, наряды, постановки, танцы и все то, что радует зрителей. Спасибо вам, что вы со мной! Люблю каждого и всех, кого нет на фото. Фотки, как всегда, не со всеми, так как мы веселились, танцевали и пели, а пофоткаться нормально не успели», - поделилась эмоциями Каменских.

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