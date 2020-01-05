Настя Каменских устроила веселую новогоднюю вечеринку



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instagram.com/kamenskux

Певица показала красочные фото с корпоратива

Для своей немаленькой команды певица устроила веселый корпоратив - зажигательную вечеринку в одном из заведений Киева. Красочными кадрами с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка выбрала для праздника мексиканскую тему - не так давно она с мужем отдыхала в этой стране и осталась в восторге.

Сама Настя зажигала в облегающем черном комбинезоне с широким поясом, который дополнила широкополой шляпой и длинной белой накидкой, а также ботильонами на каблуке.

Она с удовольствием позировала на фоне картонных кактусов и гитар и в обнимку с сотрудниками своего агентства. На фото также можно увидеть маму звезды и ее мужа Потапа.

«Вот так мы провожали #2019 год! Это была наша жаркая новогодняя FIESTА #vivanice2cu! Я невероятно счастливый человек! Меня окружают потрясающие люди! О такой творческой, талантливой, веселой, отзывчивой, слаженной, самоотверженной... - и эти эпитеты могут быть бесконечны - команде я всегда мечтала! Я безмерно благодарна каждому из вас за то, что вы со мной! Ведь артист - это не только один человек. Это огромная команда, создающая шоу, фотосессии, клипы, песни, музыку, обложки, образы, наряды, постановки, танцы и все то, что радует зрителей. Спасибо вам, что вы со мной! Люблю каждого и всех, кого нет на фото. Фотки, как всегда, не со всеми, так как мы веселились, танцевали и пели, а пофоткаться нормально не успели», - поделилась эмоциями Каменских.