Найден эмоциональный кот, достойный звания короля драмы



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kratko-news.com

Знакомьтесь, этого кота зовут Ай Фэй

Готовы поспорить, что вас не раз смешили фотографии ну очень эмоциональных людей, которые просто не могут скрыть своего удивления, шока или восторга.

Пушистик по прозвищу Ах Фей похитил сердечки большинства пользователей сети из-за своих эмоций, которые в буквальном смысле можно прочитать на его мимишной и усатой мордочке.

Он живет в Китае, но очаровывает людей по всему миру благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на происходящее.

В переводе с мандаринского имя полосатика означает «толстый», и оно ему подходит: кот действительно пухленький и ленивый.

Но если у него отобрать еду или помахать перед носом перышком, это усатое животное превращается в короля драмы.

Личный Instagram котика ведет его хозяйка Тан Чанг, она же играет с пушистым в игры и снимает на фото и видео забавные выражения морды своего питомца.

Джерело: kratko-news.com