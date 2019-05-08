Актрисы «Большой маленькой лжи» снялись в красивой фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instyle.com

Актрисы, которые исполнили в нашумевшем сериале главные роли, позировали американскому фотографу Памеле Хансон

Звезды сериала «Большая маленькая ложь» Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн снялись для июньского выпуска издания InStyle. Актрисы позировали в нарядах из новых коллекций премиальных брендов, в числе которых Gucci, Victoria Beckham, Paco Rabanne и другие авторитетные Дома моды

Помимо новых снимков, на страницах появилось интервью, в котором актрисы рассказали о съемках второго сезона сериала и женской дружбе. Так, Кидман призналась, что работа на съемочной площадке с талантливыми коллегами помогла ей получить новый опыт:

«Работать с этими женщинами было потрясающе, этот опыт многому меня научил», — сказала Николь Кидман.

Риз Уизерспун в свою очередь поделилась тем, что происходит вечером на съемочной площадке: «Мне нравится заставлять людей смеяться. Зои тоже рассказывает анекдоты. Николь носит сумку с леденцами старой леди, раздавая мятные конфеты и ириски. Шей просто расслабляется. А Лора высказывает бредовые идеи и начинает сочинять мюзиклы…».

Они отметили, что «Большая маленькая ложь» — это отличная работа, проделанная великими женщинами-актрисами.

Джерело: instyle.com