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    Фото

    Актрисы «Большой маленькой лжи» снялись в красивой фотосессии

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    Актрисы «Большой маленькой лжи» снялись в красивой фотосессии
    instyle.com

    Актрисы, которые исполнили в нашумевшем сериале главные роли, позировали американскому фотографу Памеле Хансон

    Звезды сериала «Большая маленькая ложь» Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн снялись для июньского выпуска издания InStyle. Актрисы позировали  в нарядах из новых коллекций премиальных брендов, в числе которых Gucci, Victoria Beckham, Paco Rabanne и другие авторитетные Дома моды

    Помимо новых снимков, на страницах появилось интервью, в котором актрисы рассказали о съемках второго сезона сериала и женской дружбе. Так, Кидман призналась, что работа на съемочной площадке с талантливыми коллегами помогла ей получить новый опыт:

    «Работать с этими женщинами было потрясающе, этот опыт многому меня научил», — сказала Николь Кидман.

    Риз Уизерспун в свою очередь поделилась тем, что происходит вечером на съемочной площадке: «Мне нравится заставлять людей смеяться. Зои тоже рассказывает анекдоты. Николь носит сумку с леденцами старой леди, раздавая мятные конфеты и ириски. Шей просто расслабляется. А Лора высказывает бредовые идеи и начинает сочинять мюзиклы…».

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    instyle.com
    instyle.com
    instyle.com
    instyle.com
    instyle.com

    Они отметили, что «Большая маленькая ложь» — это отличная работа, проделанная великими женщинами-актрисами.

    Джерело: instyle.com

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