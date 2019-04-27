Nickelodeon выпустила фигурки персонажей «Губки Боба» на основе мемов



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boredpanda.com

Губка Боб с радугой-воображением, удивленный Патрик, статный Сквидвард и не только

Телевизионная сеть Nickelodeon начала продавать фигурки персонажей мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны» в образах, которые стали мемами.

Среди фигурок — первобытный Губка Боб (мем со спектром эмоций от отчаяния до гнева), передразнивающий Губка Боб, удивленный Патрик, красивый Сквидвард и Губка Боб, показывающий руками радугу и говорящий «Воображение».

Впервые Дикий Спанч Боб/SpongeGar появился на экранах телевизоров в 1999 году. Это был эпизод под названием «SB-129», в котором персонаж Сквидвард путешествует в прошлое, где и встречает доисторического предка главного героя одноименного мультсериала.

Кстати говоря, «Пещерный» Спанч появлялся на экранах и в 2004 году в эпизоде под названием «Ugh», но известный мем основан на кадре именно из эпизода 1999 года.

Мем Дикий Спанч Боб понравился зрителям с самого момента появления. И в 2007 году для него была создана страничка на SpongePedia.org. Затем, Примитивного Спанч Боба, на время, оставили пылиться на полке.

Каждую из игрушек можно приобрести на Amazon примерно за 22 доллара без учета стоимости доставки. Фигурки сделаны высотой примерно в 20 сантиметров.

Джерело: boredpanda.com