Сладкая парочка: Алессандра Амбросио нежится в объятиях возлюбленного на Ибице



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Алессандра Амбросио со своим возлюбленным Николо Одди instagram.com/alessandraambrosio

38-летняя супермодель Алессандра Амбросио со своим возлюбленным Николо Одди, традиционно проводит отпуск на Ибице

Модель неоднократно в своих интервью говорила, что любит море и жить без него не может, поэтому, как только появляется свободное время, сразу же куда-то отправляется на отдых.

Звезда поделилась в Instagram и серией сексуальных кадров в красном слитном купальнике. На фото Алессандро Амбросио позирует на открытой террасе пятизвездочного отеля.

Компанию в отеле Hacienda Na Xamena ей составил ее возлюбленный- Николо Одди. В Instagaram Алессанды совместные снимки с Николо - редкость. Свою личную жизнь модель хоть и не прячет от публики, но оберегает.

«Потому что я получила твою любовь. Любовь моя, сладкий, дорогой», — подписала кадр Амбросио. Красивая пара целуется на фоне головокружительного пейзажа. За спиной у знаменитостей — пышная зелень, скалы и море.

В своем Instagram модель уже успела «запостить» несколько фотографий со своими пляжными образами, показать фигуру в новых бикини, поесть мороженого и даже сняться полностью обнаженной ради эффектного кадра, прикрыв интимные части тела огромной плетеной корзиной.

Джерело: graziamagazine.ru