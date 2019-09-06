Обнаженная Ксения Собчак прикрыла причинное место книгой



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newsmir.info

Экс-кандидат в президенты России показала фото без трусов

Ксения Собчак продолжает эпатировать публику на тему своих отношений с Константином Богомоловым. На днях режиссер на Московской международной книжной ярмарке представил свою книгу «Так говорил Богомолов». Собчак решила сделать с книжкой весьма пикантный снимок и выложить его в Instagram.

На снимке видно, что Собчак лежит без одежды, прикрыв книгой интимные места. Кстати, чуть менее года назад она сделала похожий кадр, только прикрывшись книжкой Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер. Политика преступления».

«А как же принципы? -Я не могу забыть ваши твердые принципы... - Я тоже о них не забываю... А ты знаешь мой самый твердый принцип? - Нет - До свадьбы-ни-ни!», - написала Собчак под снимком.

instagram.com/xenia_sobchak

Запись она сопроводила хэштегами #книгаутромлучшекофе #жизньсгением #большаяитолстаякнига.

Реакция в Instagram последовала незамедлительно. Многие подписчики с иронией отреагировали на снимок, оставив не мало колкостей в адрес Богомолова и Собчак.

«Звездатая книга? Или книга до звезды? По звезде? Остановите мне плз», «Картинка «найди трусы», «Пошлость», «Ксения, вы реально классная и свободная личность!», «Умные ноги!Читать умеют!!", «Я не поняла. Она без трусов????», «До выборов еще далеко.., можно и прикрыться», - пишут в комментариях.

Некоторые звезды уже захотели приобрести это творение. «Пойду куплю книгу, вдруг и правда лучше кофе», — заявила бизнес-леди и светская львица Снежана Георгиева.





Джерело: newsmir.info