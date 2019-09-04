Лилия Ребрик раскрыла секреты создание удачных фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Лилия Ребрик - настоящий пример для многих женщин, ведь она регулярно восхищает стильными и невероятно эффектными образами

На своей странице в Instagram артистка призналась, что за каждой красивой фотографией стоит немало усилий. Лилия решила раскрыть свои «фотосекреты», которые помогают ей всегда хорошо получаться на снимках.

Теледива сопроводила публикацию эффектным фото, на котором позирует в белых брюках и блузке с ярким полосатым принтом красно-желтых оттенков. Ребрик держит руки в карманах и мило улыбается на камеру.

instagram.com/liliia.rebrik

«Просто хорошее фото. Но сколько усилий за ним стоит. Мои главные «фотосекреты»: ровная спина, подбородок вверх, расправлены плечи и улыбка! Хотя на самом деле - это уже не усилия, а привычка, разве трудно улыбаться и держать ровно спину? Берите себе это в привычку и тогда усилия для хорошего фото не придется прилагать! Доброго осеннего утра вам! расправленных плеч и улыбок вам эту среду!» - поделилась Лилия.

Подписчикам благодарят ведущую за полезные советы и восхищаются ее красотой и стильным луком.

«Спасибо за советы! Удачного дня», «А в юбочку лучше!!!», «Красивая! Трудолюбивая и талантливая», «Милашка!!!», «Хорошая в любом виде», «Очень хорошая))», «Ой, какая красивенная!», «Хороший совет», «Милашка, спасибо за хорошее настроение», «И Вам хорошего дня. Не верится что уже осень», «Когда с Лилией Ребрик, то настоящий светлое утро с Украиной!», «Красавица !!!».

Джерело: rbc.ua