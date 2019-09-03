  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Жена Комарова появилась на Неделе моды в прозрачном наряде

    • Розсилка
    Жена Комарова появилась на Неделе моды в прозрачном наряде
    podrobnosti.ua

    В столице продолжается Украинская неделя моды, на которой отечественные дизайнеры демонстрируют невероятные коллекции для сезона весна-лето 2020

    Александра Кучеренко – 21-летняя телеведущая, модель и «Мисс Украина 2016», которая недавно вышла замуж за путешественника Дмитрия Комарова.

    И это стало настоящим шоком для поклонников, ведь звезды долгих два года скрывали свои отношения. Но недавно Комаров таки открыл подробности личной жизни, романа с Сашей, их свадьбы и венчания.

    Поклонники поражены тем, сколько времени Дмитрий скрывал подробности своего романа, и заинтересованы, как проходит семейная жизнь новоиспеченных супругов.

    На этот раз в своем профиле в Instagram модель опубликовала симпатичное фото, которое было сделано, в закулисье украинской Недели моды.

    ____09.30.14_01
    instagram.com/aakucherenko

    Модель выбрала невесомый костюм от Katerina Rutman. Полупрозрачное одеяние идеально подчеркивает хрупкую фигуру звезды. Костюм сшит из воздушного белого фатина. Он украшен нежным корсетом с цветами. Трендовые рукава-фонарики и укороченные брюки-кюлоты добавляют луку грации и легкости. А игривая красная помада прекрасно «играет» на контрасте.

    Как оказалось, Саша стала одной и моделей, который вышли на подиум. Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию красотки.

    ____09.34.13
    instagram.com/aakucherenko

    Другой наряд Саши кардинально отличается от предыдущего. Девушка решила сделать ставку на яркость и надела изумрудный топ с огромным бантом, шляпку в тон и кожаные брюки. Кстати, в новом сезоне ультрабольшие банты стали одним из самых громких трендов.

    Джерело: znaj.ua

    Читайте також
    Александра Кучеренко модель Украина телеведущая подиум Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ