Жена Комарова появилась на Неделе моды в прозрачном наряде



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podrobnosti.ua

В столице продолжается Украинская неделя моды, на которой отечественные дизайнеры демонстрируют невероятные коллекции для сезона весна-лето 2020

Александра Кучеренко – 21-летняя телеведущая, модель и «Мисс Украина 2016», которая недавно вышла замуж за путешественника Дмитрия Комарова.

И это стало настоящим шоком для поклонников, ведь звезды долгих два года скрывали свои отношения. Но недавно Комаров таки открыл подробности личной жизни, романа с Сашей, их свадьбы и венчания.

Поклонники поражены тем, сколько времени Дмитрий скрывал подробности своего романа, и заинтересованы, как проходит семейная жизнь новоиспеченных супругов.

На этот раз в своем профиле в Instagram модель опубликовала симпатичное фото, которое было сделано, в закулисье украинской Недели моды.

instagram.com/aakucherenko

Модель выбрала невесомый костюм от Katerina Rutman. Полупрозрачное одеяние идеально подчеркивает хрупкую фигуру звезды. Костюм сшит из воздушного белого фатина. Он украшен нежным корсетом с цветами. Трендовые рукава-фонарики и укороченные брюки-кюлоты добавляют луку грации и легкости. А игривая красная помада прекрасно «играет» на контрасте.

Как оказалось, Саша стала одной и моделей, который вышли на подиум. Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию красотки.

instagram.com/aakucherenko

Другой наряд Саши кардинально отличается от предыдущего. Девушка решила сделать ставку на яркость и надела изумрудный топ с огромным бантом, шляпку в тон и кожаные брюки. Кстати, в новом сезоне ультрабольшие банты стали одним из самых громких трендов.

Джерело: znaj.ua