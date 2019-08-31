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    Как выглядит жена самого молодого украинского министра: откровенные фото

    • Розсилка
    Как выглядит жена самого молодого украинского министра: откровенные фото
    instagram.com/fedorova.an

    Анастасия Федорова - жена самого молодого в истории украинского правительства вице-премьера и министра цифровой трансформации

    Анастасия - активная пользовательница Instagram. Она постоянно публикует фото своей жизни, подходя к этому процессу со всем креативом и тщательностью.

    Анастасия стала женой Михаила более пяти лет назад. А жить вместе они начали за год до свадьбы.

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    instagram.com/fedorova.an

    «Пару месяцев мы дружили на почве общей темы для общения, я даже была его репетитором, а затем буквально за пару дней начали жить вместе, как пара, не представляя, как можно быть отдельно. 

    Намеренно раньше, за две недели до нашей первой годовщины, Миша сделал мне предложение и уже через 2,5 месяца мы сыграли прекрасную свадьбу.⠀

    Спустя три года после нее родилась Маруся. Вот такая вот статистика без логичных круглых дат, способствующих самым важным событиям. Люблю», - поделилась воспоминаниями Анастасия.

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    instagram.com/fedorova.an

    Сейчас Анастасия преподает английский язык на корпоративных курсах для ИТ-специалистов. А также женщина является обладательницей украинской марки женской одежды reflexia.ua.

    Вместе с Михаилом и дочерью они много путешествуют. На страницах Федоровых полно фотографий из Испании, Австрии, Франции, Греции и тому подобное.

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    instagram.com/fedorova.an

    А буквально накануне открытия Совета супругов отдыхали в Нью-Йорке.

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    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an
    instagram.com/fedorova.an

    Часто супруги отдыхают у бассейнов и на берегу моря, а потому откровенных фото в купальниках у Анастасии немало.

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