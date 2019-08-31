Как выглядит жена самого молодого украинского министра: откровенные фото



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instagram.com/fedorova.an

Анастасия Федорова - жена самого молодого в истории украинского правительства вице-премьера и министра цифровой трансформации

Анастасия - активная пользовательница Instagram. Она постоянно публикует фото своей жизни, подходя к этому процессу со всем креативом и тщательностью.

Анастасия стала женой Михаила более пяти лет назад. А жить вместе они начали за год до свадьбы.

instagram.com/fedorova.an

«Пару месяцев мы дружили на почве общей темы для общения, я даже была его репетитором, а затем буквально за пару дней начали жить вместе, как пара, не представляя, как можно быть отдельно.

Намеренно раньше, за две недели до нашей первой годовщины, Миша сделал мне предложение и уже через 2,5 месяца мы сыграли прекрасную свадьбу.⠀

Спустя три года после нее родилась Маруся. Вот такая вот статистика без логичных круглых дат, способствующих самым важным событиям. Люблю», - поделилась воспоминаниями Анастасия.

instagram.com/fedorova.an

Сейчас Анастасия преподает английский язык на корпоративных курсах для ИТ-специалистов. А также женщина является обладательницей украинской марки женской одежды reflexia.ua.

Вместе с Михаилом и дочерью они много путешествуют. На страницах Федоровых полно фотографий из Испании, Австрии, Франции, Греции и тому подобное.

instagram.com/fedorova.an

А буквально накануне открытия Совета супругов отдыхали в Нью-Йорке.

Часто супруги отдыхают у бассейнов и на берегу моря, а потому откровенных фото в купальниках у Анастасии немало.