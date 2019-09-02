Сын Президента Зеленского стал первоклассником

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instagram.com/olenazelenska_official

Сын Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленская Кирилл сегодня пошел в первый класс

Социальные сети буквально пестрят новыми постами посвященными Первому звонку. Первая леди Украины Елена Зеленская не осталась в стороне и рассказала как у нее проходит этот день.

Елена Зеленская в сети поделилась весьма забавной и трогательной историей. Об этом стало известно благодаря новому посту Елены в Instagram.

instagram.com/olenazelenska_official

«Сегодня день для нашей семьи особенный. Азбука, тетради, карандаши. Будто ничего не забыли ... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще — будет капризничать, поедет в первые путешествия без родителей, закалять характер и становиться ответственным», -написала первая леди.

Она отметила, что Кирилл «не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений».

«Наши дети — поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. Верим, что они полюбят школу и будут учиться охотно. А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны. Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины», - пишет Елена Зеленская.

Как известно, у президента двое детей. Дочь Александра (2005 года рождения) и сын Кирилл (2013 года рождения).