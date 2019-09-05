Наталья Могилевская поделилась любимыми книгами



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Певица в платье с пикантным декольте поделилась с поклонниками любимыми произведениями

Наталью Могилевскую потянуло на философию. На своей странице в соцсети Instagram она начала рассуждать о том, что на нее произвело впечатление и заставило задуматься. Речь шла о прочитанных артисткой книгах.

«Сегодня хочу поговорить с вами о книгах и поделиться теми, которые на меня произвели впечатление и заставили задуматься!», – написала певица. Она также представила свой список книг: Доналд Уолш «Беседы с Богом», Майкл Ньютон «Путешествия души», Пайлот Баба «Кто я?», Пайлот Баба «Гималаи говорят», Томас Харрис «Я - о'кей, ты - о’кей», Кийосаки «Бедный папа, богатый папа», Робин Шарма «Монах, который продал свой Феррари».

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На фото, которое опубликовала певица, она выглядит помолодевшей и счастливой. Могилевская сидит на лужайке с книгой в руках. Но привлекает внимание ее платье, вернее, весьма откровенное декольте, которое дает понять, что бюстгальтером артистка пренебрегла.

«А какие книги вы рекомендуете к прочтению и которые оставили след в вашей душе?», – также обратилась к своим поклонницам Наталья.

Комментаторы похвалили внешний вид исполнительницы и с удовольствием представили свои любимые произведения.

Джерело: glianec.com.ua