Модель, обещавшая раздеться на Новом мосту Днепра, обнародовала откровенные фото

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instagram.com/asi_mikovich

Фотографии были обнародованы на странице asi_mikovich в сети Instagram

Модель Анна Минюкова опубликовала новые откровенные фото. В этот раз фотографии не касаются ни мостов, ни других объектов инфраструктуры.

На фото девушка позирует в лучах вечернего солнца на фоне тростника и с подсолнухом в руках. Она одета в легкие льняные брюки бежевого цвета и нежный белый бустгалтер. Ее образ дополнили подтяжки и забавная шапка, которые и задают атмосферу всей фотосессии.

Анна Минюкова еще месяц назад пообещала провести на Новом мосту в Днепре обнаженную фотосессию, если мост будет открыт 14 сентября.

Такое заявление достаточно быстро сделало девушку популярной и узнаваемой не только в Днепре, но и во всей стране.

Теперь Анна проводит по всей стране своеобразные «инспекции» мостов, которые находятся в плохом техническом состоянии. Девушка уже побывала на аварийном парковом мосту в Киеве и на обвалившемся в Харькове.