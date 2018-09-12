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    Шоу-биз

    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды

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    <span>Мариан Авила</span> - Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды
    Мариан Авила

    Fashion-мир открывает безграничные возможности для особенных людей

    Испанка Мариан Авила — весьма успешная модель, несмотря на то, что родилась с синдромом Дауна. Девушка сотрудничает с мировыми глянцевыми журналами, но ее мечтой всегда был подиум. К счастью, заветное желание Мариан сбылось: она стала одной из моделей дизайнера Талиши Уайт на Неделе моды в Нью-Йорке.

    О мечте девушки дизайнер узнала из Facebook. Талиша часто выбирает для своих показов моделей с нестандартной красотой. Поэтому она не раздумывая отдала место Мариан в своем шоу.

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    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды
    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды
    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды
    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды
    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды
    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды
    Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды

    Мариан уверенно прошлась по подиуму и продемонстрировала несколько нарядов коллекции. По словам модели, она чувствовала себя уверенной в себе и счастливой в этот момент.

    «Я хотела показать миру, что нет никаких барьеров, если существует мечта», — рассказала довольная девушка.

    Джерело: graziamagazine.ru

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