Модель с синдромом Дауна приняла участие в нью-йоркской Неделе моды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мариан Авила

Fashion-мир открывает безграничные возможности для особенных людей

Испанка Мариан Авила — весьма успешная модель, несмотря на то, что родилась с синдромом Дауна. Девушка сотрудничает с мировыми глянцевыми журналами, но ее мечтой всегда был подиум. К счастью, заветное желание Мариан сбылось: она стала одной из моделей дизайнера Талиши Уайт на Неделе моды в Нью-Йорке.

О мечте девушки дизайнер узнала из Facebook. Талиша часто выбирает для своих показов моделей с нестандартной красотой. Поэтому она не раздумывая отдала место Мариан в своем шоу.

Мариан уверенно прошлась по подиуму и продемонстрировала несколько нарядов коллекции. По словам модели, она чувствовала себя уверенной в себе и счастливой в этот момент.

«Я хотела показать миру, что нет никаких барьеров, если существует мечта», — рассказала довольная девушка.

Джерело: graziamagazine.ru