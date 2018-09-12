Фотограф показал, как выглядят школьные площадки в разных странах мира



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Англичанин показал самое главное место школьника, где он проводит время

Когда Джеймс Моллисон (James Mollison) вспоминает свое детство в Оксфорде, Англия, чаще всего в памяти всплывает игровая площадка. То место, в котором дети учатся взаимодействовать друг с другом.

В своей книге «Игровая площадка» (Playground), которую он опубликовал в апреле, автор исследует это универсальное место детского развития через фотографии, сделанные по всему миру. Стоит отметить, что игровые школьные площадки очень отличаются друг от друга. И зависит это не только от финансовой устойчивости страны, но и от менталитета.

По фотографиям Моллисона можно судить не только об архитектуре школ, но и наблюдать, как разворачиваются сцены и развиваются отношения среди школьников.

Приезжая в школу он устанавливал штатив, чтобы получить удачный ракурс, а затем делал несколько кадров во время перерыва между занятиями. Позже на компьютере фотограф выискивал моменты, которые его заинтриговывали. Он выстраивал вокруг них сцену, иногда используя по несколько раз одних и тех же персонажей, чтобы изобразить ход времени. Каждое изображение состоит лишь из элементов, происходивших во время одного и того же перерыва. Некоторые изображения вообще не изменялись.

Моллисон начал свой проект в 2009 году с Великобритании, а затем продолжил фотографировать в Кении. В других странах он делал снимки, находясь в них с рабочими визитами. Лишь Индию, Россию и Израиль он посетил за свой счет. За шесть лет фотограф объездил 17 стран. Во время путешествий Джеймс Моллисон отметил, что перемены между уроками в различных странах организованы по-своему. Например, в Китае он запечатлел, как ученики всей школы слаженно выполняли упражнения по растяжке, и занимались аэробикой. А в Сьерра-Леоне и Кении он увидел школьников, которые играли на ни чем не оборудованных площадках. Но фотограф заметил и общие черты, характерные для всех социально-экономических обстановок.

Джерело: cameralabs.org