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    Коллекцию нижнего белья в стиле диснеевских принцесс раскритиковали в сети

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    Белоснежка и Ариэль из мультфильма &laquo;Русалочка&raquo;. <div id="attachment_885321"> <div></div> </div> <div id="attachment_885322"></div> - Коллекцию нижнего белья в стиле диснеевских принцесс раскритиковали в сети
    Белоснежка и Ариэль из мультфильма «Русалочка».

    Каждая девушка мечтает стать принцессой из диснеевского мультфильма

    Конечно, в современном мире с легкостью можно перевоплотиться в красавицу Белль или Белоснежку. Для этого стоит заглянуть в интернет, заказать подходящий костюм и парик. Но совершенного другое дело  — раздеваться как диснеевская принцесса.

    На сайте одного онлайн-магазина появилась коллекция нижнего белья в стиле мультяшных персонажей. Несмотря на то, что комплекты вполне симпатичные и стоят не очень дорого, по сравнению с бельем от именитых брендов, но в сети раскритиковали идею дизайнеров.

    По мнению пользователей, использование диснеевских образов принцесс в таком ракурсе - пошло и вульгарно. А редакция Scotсh решила спросить у вас. Готовы ли вы носить такое нижнее белье?

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    Принцесса Жасмин из мультфильма «Аладдин».
    Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».
    Покахонтас из одноименного мультфильма.
    Ариэль из мультфильма «Русалочка».
    Принцесса Эльза из мультфильма «Холодное сердце».
    Белль из мультфильма «Красавица и чудовище».
    Золушка.
    Принцесса Аврора из мультфильма «Спящая красавица».
    Злая Королева из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

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    Джерело: BigPicture

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