Коллекцию нижнего белья в стиле диснеевских принцесс раскритиковали в сети



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Белоснежка и Ариэль из мультфильма «Русалочка».

Каждая девушка мечтает стать принцессой из диснеевского мультфильма

Конечно, в современном мире с легкостью можно перевоплотиться в красавицу Белль или Белоснежку. Для этого стоит заглянуть в интернет, заказать подходящий костюм и парик. Но совершенного другое дело — раздеваться как диснеевская принцесса.

На сайте одного онлайн-магазина появилась коллекция нижнего белья в стиле мультяшных персонажей. Несмотря на то, что комплекты вполне симпатичные и стоят не очень дорого, по сравнению с бельем от именитых брендов, но в сети раскритиковали идею дизайнеров.

По мнению пользователей, использование диснеевских образов принцесс в таком ракурсе - пошло и вульгарно. А редакция Scotсh решила спросить у вас. Готовы ли вы носить такое нижнее белье?

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Джерело: BigPicture