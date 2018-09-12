  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue

    • Розсилка
    Лара Стоун - Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун

    Фотограф превратил нидерландскую модель в аристократку

    Героиней нового выпуска украинской версии Vogue стала нидерландская супермодель Лара Стоун. 

    В объективе фотографа Квентина де Бри девушка перевоплотилась в аристократку.

    Во время съемок известная модель сменила несколько нарядов от именитых модных брендов: Nina Ricci, Alberta Ferretti, Dior и Michael Kors.

    Стильные луки гармонично смотрелись на фоне старого поместья.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
    Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue

    Читайте также: Анастасия Кожевникова призналась, что с трудом избавилась от затяжной депрессии

    Джерело: fw-daily

    Читайте також
    фотограф мода и красота фотография модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ