Лара Стоун снялась в стильных луках для Vogue
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Лара Стоун
Фотограф превратил нидерландскую модель в аристократку
Героиней нового выпуска украинской версии Vogue стала нидерландская супермодель Лара Стоун.
В объективе фотографа Квентина де Бри девушка перевоплотилась в аристократку.
Во время съемок известная модель сменила несколько нарядов от именитых модных брендов: Nina Ricci, Alberta Ferretti, Dior и Michael Kors.
Стильные луки гармонично смотрелись на фоне старого поместья.
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Джерело: fw-daily