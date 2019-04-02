  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин

    • Розсилка
    Джастин Бибер - Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин
    Джастин Бибер

    Долго хранить интригу музыкант не стал

    Американский певец Джастин Бибер сообщил о «беременности» своей 22-летней супруги Хейли Болдуин. В Instagram певец опубликовал снимок УЗИ, на котором виден уже достаточно большой эмбрион.

    screenshot_33_06

    Надо сказать, что далеко не все сразу поняли, что это была первоапрельская шутка, тем более что комментарий Хейли Болдуин лишь подлил масла в огонь. Поздравлять пару со скорым прибавлением в семействе принялись и многие звезды: так, фото прокомментировали Крис Дженнер, Эллен Дедженерес, Патрик Шварценеггер и многие другие.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин
    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин
    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин
    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин
    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин
    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин
    Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин

    Биберу же, видимо, так понравилось водить людей за нос, что он продолжил свой виртуальный розыгрыш. В следующем посте он опубликовал серию снимков Хейли, на которых она запечатлена на приеме у врача. На этот раз уже, кажется, засомневались и те, кто сначала не поверил в новость о беременности девушки.

    screenshot_31_02

    «Если вы думаете, что это была первоапрельская шутка», - подписал снимки Бибер.

    Впрочем, хранить интригу долго музыкант не стал. Вскоре он сознался, что все-таки решил разыграть общественность. Следующей его публикацией стал снимок УЗИ милого щенка.

     

    знаменитости розыгрыш шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ