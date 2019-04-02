Джастин Бибер разыграл поклонников новостью о беременности Хейли Болдуин



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Джастин Бибер

Долго хранить интригу музыкант не стал

Американский певец Джастин Бибер сообщил о «беременности» своей 22-летней супруги Хейли Болдуин. В Instagram певец опубликовал снимок УЗИ, на котором виден уже достаточно большой эмбрион.

Надо сказать, что далеко не все сразу поняли, что это была первоапрельская шутка, тем более что комментарий Хейли Болдуин лишь подлил масла в огонь. Поздравлять пару со скорым прибавлением в семействе принялись и многие звезды: так, фото прокомментировали Крис Дженнер, Эллен Дедженерес, Патрик Шварценеггер и многие другие.

Биберу же, видимо, так понравилось водить людей за нос, что он продолжил свой виртуальный розыгрыш. В следующем посте он опубликовал серию снимков Хейли, на которых она запечатлена на приеме у врача. На этот раз уже, кажется, засомневались и те, кто сначала не поверил в новость о беременности девушки.

«Если вы думаете, что это была первоапрельская шутка», - подписал снимки Бибер.

Впрочем, хранить интригу долго музыкант не стал. Вскоре он сознался, что все-таки решил разыграть общественность. Следующей его публикацией стал снимок УЗИ милого щенка.