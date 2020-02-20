Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир



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instagram.com/linus_jasper

Брат известной модели стал знаменитым, пародируя свою необычную

23-летняя Сванти Паулина из Германии мечтала стать моделью с детства. Однако ее лицо было полностью покрыто веснушками, поэтому ее путь к модельной карьере был непростым.

Сейчас 23-летняя красавица проживает в Лос-Анджелесе, ведет свой аккаунт в Instagram, призывая подписчиков не скрывать свои веснушки и не стесняться своей необычной красоты.

23-летняя Сванти Паулина Вердеманн с детства мечтала стать моделью, и ее веснушки стали ее фирменным знаком.

У Сванти есть брат, Линус, который, как и любой брат, любит подтрунить над сестрой. Но Линус поднял уровень троллинга 3 года назад, подражая ее фотографиям, сделанным для Инстаграм.

Сама модель не удивилась, увидев эти снимки. А даже помогла брату продолжить эту идею с пародиями на нее. Видно, что между братом и сестрой очень теплые отношения. Поэтому и троллинг получился такой безобидный.

Кстати, свои первые фотографии в блоге Сванти выставляла именно с братом. Поэтому он тоже причастен к ее славе.