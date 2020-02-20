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    Фото

    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир

    • Розсилка
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    instagram.com/linus_jasper

    Брат известной модели стал знаменитым, пародируя свою необычную

    23-летняя Сванти Паулина из Германии мечтала стать моделью с детства. Однако ее лицо было полностью покрыто веснушками, поэтому ее путь к модельной карьере был непростым.

    Сейчас 23-летняя красавица проживает в Лос-Анджелесе, ведет свой аккаунт в Instagram, призывая подписчиков не скрывать свои веснушки и не стесняться своей необычной красоты.

    23-летняя Сванти Паулина Вердеманн с детства мечтала стать моделью, и ее веснушки стали ее фирменным знаком.

    У Сванти есть брат, Линус, который, как и любой брат, любит подтрунить над сестрой. Но Линус поднял уровень троллинга 3 года назад, подражая ее фотографиям, сделанным для Инстаграм.

    Сама модель не удивилась, увидев эти снимки. А даже помогла брату продолжить эту идею с пародиями на нее. Видно, что между братом и сестрой очень теплые отношения. Поэтому и троллинг получился такой безобидный.

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    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир
    Парень повторил снимки своей сестры-модели, и прославился на весь мир

    Кстати, свои первые фотографии в блоге Сванти выставляла именно с братом. Поэтому он тоже причастен к ее славе.

    фотография модель Instagram
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