В аэропорту Нью-Йорка открывается уникальный отель



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joinfo.ua

В Сети появились фотографии нового отеля. 20-метровое здание может похвастаться большим бассейном и смотровой площадкой с очень впечатляющим видом

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, практически на территории взлетно-посадочных полос, открывается отель.

20-метровое здание, на крыше которого расположен бассейн, позволяет насладиться потрясающим видом на склоны и рулежные дорожки. Для тех, кто хочет просто понаблюдать за тем, как самолеты покидают аэропорт, есть смотровая площадка.

Прекрасно провести время в бассейне смогут не только постояльцы отеля, но и посторонние. Это будет возможно с 15 мая, когда откроется граничащий с ним комплекс площадью 18 580 квадратных метров.

В зоне бассейна находятся шезлонги для тех, кто предпочтет расслабиться перед отъездом на свежем воздухе, а также открытый бар с разнообразными напитками и едой.

Представитель нового отеля отмечает, что архитекторы черпали вдохновение от знаменитого отеля де Кап-Эден-Рок в Антибе, Франция.

Отель на 512 номеров расположен в терминале авиалинии TWA, который построили еще в 1962 году, но он не работал с 2001 года. Накануне большого открытия владельцы опубликовали несколько фотографий того, что ждет постояльцев.

Комнаты оснащены элегантными светильниками в стиле ретро, панелями из орехового дерева и латуни. Ванные комнаты выполнены в однотонной гамме, полы из полированного камня. Номера украшены произведениями искусства 1960-х годов, а гости смогут без ограничения времени делать бесплатные международные и местные звонки по старомодным стационарным телефонам.

В каждом номере имеется свой коктейль-бар с различными ингредиентами для напитков. Если гости не хотят готовить что-то сами, они могут сделать заказ в одном из восьми баров отеля или шести ресторанов.

Чтобы оставаться в тонусе, постояльцам предоставлена возможность тренироваться в фитнес-центре площадью 86 квадратных метров, оснащенном новейшим оборудованием. Или же посетить занятия по йоге.





А в большом вестибюле гости могут знакомиться и общаться друг с другом, а также наблюдать за самолетами, глядя в большие панорамные окна.

Джерело: joinfo.ua