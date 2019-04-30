Антиселфи на фоне достопримечательностей



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instagram.com/stefdies

Около восьми лет художница Стефани Ли Роуз документирует свои путешествия, вынося на первый план достопримечательность, а не фигуру фотографирующего

Стефани Ли Роуз сделала тысячи антиселфи, которые, по ее словам, должны вернуть фотографию к истокам.

Stefdies, как называет свои работы художница, провоцируют дискуссию о «смертности» и функции фотографии. Снимки Роуз не продуманы и делаются без дублей.

«Каждая фотография — это всего лишь мгновение за день. Ни больше ни меньше. Это истинный смысл снимков, которые должны быть реальным физическим доказательством того, что «я был здесь», — отмечает художница.

«Изображения, которые видит зритель, — это лишь 25% от того, что я делаю. Вот почему stefdies являются противоположностью селфи. Для селфи нужны определенные условия: освещение, макияж, прическа, наряд, особенный день и фокусировка на индивидуальности. Stefdies тому полная противоположность. У меня есть только один шанс сделать снимок. Если этого не произойдет, c’est la vie», — говорит Стефани.

«Часто к художнице на улице присоединяются незнакомцы, но в разных странах ее позирование лицом книзу воспринимают по-разному. «Это зависит от города и культуры, где я делаю снимок, — поясняет она. — В Париже, например, никто даже не обратил на меня внимания, все посчитали, что я сумасшедшая художница».

Джерело: birdinflight.com